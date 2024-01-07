بالتواريخ والأرقام.. كل ما تريد معرفته عن مباريات كأس أفريقيا 2024

2024-01-07 10:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

تنطلق مساء السبت 13 يناير/كانون الثاني الجاري، منافسات النسخة الـ34 من بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، وذلك بالمواجهة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي كوت ديفوار، مستضيف البطولة، مع نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي يحتضنها ملعب "الحسن واتارا"، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، والذي يسع 60 ألف متفرج.

وتتطلّع المنتخبات العربية الأفريقية المشاركة في كأس أفريقيا لكرة القدم إلى الفوز باللقب الأغلى، سواء منتخب مصر، الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر من فاز بالغالية السمراء، والذي يسعى إلى استرجاع أمجاده، أو منتخب المغرب الذي شرّف العرب في كأس العالم 2022، واحتل المركز الرابع، والذي يريد أن ينهي عقدة كأس أفريقيا المستمرة منذ دورة عام 1976، أو منتخب الجزائر بطل نسخة 2019، والذي يسعى إلى ردّ الاعتبار بعد النكسات التي تعرّض لها في النسخة الماضية، وفشله في التأهل إلى مونديال قطر 2022، أو منتخب تونس الذي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ وتحقيق اللقب الثاني في مسيرته، وأخيراً منتخب موريتانيا الملقب بـ"المرابطون"، والذي يسعى بدوره إلى صنع المفاجأة في البطولة.

وتصطدم حظوظ المنتخبات العربية في بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم مع مشاركة منتخبات أفريقية قوية، على غرار منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، وأحد المرشحين البارزين للفوز بالبطولة، ناهيك عن منتخب السنغال حامل اللقب والمدجج بالنجوم العالمية، إضافةً إلى منتخب نيجيريا العائد إلى الأضواء بترسانةٍ من النجوم.

نظام كأس أفريقيا لكرة القدم توتال أنرجيز 2023

منذ النسخة الـ32 من بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، والتي احتضنتها مصر، اعتُمد نظامٌ جديدٌ للبطولة الأشهر في القارة السمراء، وذلك بعد أن تقرر مضاعفة المنتخبات المشاركة من 16 منتخباً إلى 24.

يتم تقسيم المنتخبات الأفريقية إلى 6 مجموعات، تتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأوّل.

ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية الأدوار التصفوية في كأس أفريقيا لكرة القدم ستُلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بدايةً من الدور الـ16 حتى النهائي.

وينطلق الدور الأوّل من البطولة من يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024، حتى 24 يناير/كانون الثاني، بينما تبدأ مباريات الدور الـ16 من يوم 27 يناير/كانون الثاني إلى 30 من ذات الشهر.

في حين تُلعب مباريات دور ربع النهائي يومي 2 و3 فبراير/شباط، مباراتي نصف النهائي في 7 فبراير/شباط، بينما تُلعب مباراة تحديد المركزين يوم 10 فبراير/شباط 2024، في حين يُلعب النهائي في 11 فبراير/شباط 2024.

جدول مباريات كأس أفريقيا لكرة القدم 2023 – دور المجموعات

جدول مباريات كأس أفريقيا لكرة القدم 2023 – دور الـ 16

جدول مباريات كأس أفريقيا لكرة القدم 2023 – ربع النهائي

جدول مباريات كأس أفريقيا لكرة القدم 2023 – نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أفريقيا لكرة القدم 2023

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

القنوات الناقلة لبطولة كأس أفريقيا لكرة القدم 2023

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Sport Digital

القمر أسترا سات 19

التردد: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: أفقي















