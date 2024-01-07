بالتزامن مع تراجع الدولار .. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

2024-01-07 11:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد، (7 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي437 الف دينار، وسعر الشراء 433 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند407 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء403 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين410 آلاف و 420 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وانخفضت أسعار الدولار اليوم الأحد مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس السبت 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 152550 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 152450 ديناراً مقابل 100 دولار.