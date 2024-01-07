انخفاض طفيف.. أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2024-01-07 11:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اقتصاد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، انخفاضًا طفيفًا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد بلغت 153،750 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف مراسلنا، أن "سعر الشراء بلغ 151،750 دينار لكل 100 دولار".

منذ أكثر من عام وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.