2024-01-07 11:40:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب الكروي سعد حافظ، أن مباراة منتخبنا الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية شهدت تفاوتاً في الجوانب الفنية والخططية، بعد أن غلب عليه طابع عدم الانسجام.وقال حافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المواجهة شهدت تفاوتاً في الجوانب البدنية والفنية والخططية وحتى الذهنية لبعض اللاعبين من خلال تواجد لاعبين لا ينبغي إشراكهم في المواجهة بينما تم استبعاد من هم أكثر جهوزية مثل علي الحمادي الذي يعتبر أجهز اللاعبين ولم يشارك في المباراة كما تم إشراك مهند علي العائد من الإصابة لمدة ربع ساعة".وأضاف حافظ أن" اللاعب الأكثر جهوزية هو من يستطيع أن يترجم الهجمات ويحدث الفارق داخل المستطيل الأخضر وبالتالي فهو الأولى بتمثيل المنتخب ممن لم تكن لهم تجربة سابقة في المباريات الدولية مثل اللاعب منتضر ماجد الذي يدخل المعترك الدولي لأول مرة وكان بحاجة الى منحه فترة أطول لكسب الخبرة قبل إشراكه في المباراة".وتابع حافظ أن " المباراة غلب عليها طابع عدم الانسجام بسبب تواجد اللاعبين الجدد، ولكن بالمجمل فإن المواجهة كانت مفيدة للجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفريق وأسلوب لعبه والاستفادة من الأخطاء ومعالجتها لتجنب الوقوع بها في المباريات الرسمية ".وخسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة هدف واحـد مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جرت بينهما في ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي استعداداً لأمم آسيا في قطر .