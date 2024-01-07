2024-01-07 12:10:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

يعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة محافظة ذي قار يوم غد الاثنين (8 كانون الثاني 2024)؛ لافتتاح واطلاق عدد من المشاريع في المحافظة.

وقال مصدر سياسي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة الى محافظة ذي قار يوم غد الاثنين من أجل افتتاح واطلاق عدد من المشاريع في المحافظة".

يشار إلى أن هذه أول زيارة يجريها السوداني الى احدى المحافظات بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الأول 2023.



