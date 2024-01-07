تربية كردستان تقرر تحويل المحاضرين لعقود وعودة الترفيعات للكوادر التربوية.. لكن بشرط (وثيقة)

2024-01-07 12:10:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

قررت وزارة التربية في حكومة كردستان، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عودة الترفيعات للكوادر التربوية وتعيين المحاضرين، فيما رهنت ذلك بتعديل الموازنة.

وبحسب وثيقة صادرة عن حكومة إقليم كردستان وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فإنه تقرر عودة الترفيعات للكوادر التربوية وتعيين المحاضرين، ولكن بعد تعديل الموازنة





وكشف مصدر سياسي مطلع، أمس السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تلقي وفد إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة.

وتتطلع حكومة اقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الاول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الاقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.