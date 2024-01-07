السوداني: استخدام الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية بمفردات الإصلاح الاقتصادي

2024-01-07 12:27:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، اجتماعاً لمتابعة إجراءات التحوّل إلى الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS، بحضور محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي".

واستمع السوداني إلى "إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام".

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن "استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي".

ولفت البيان الى، أن "الاجتماع شهد مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، إذ أكد السوداني وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات، وأنّ الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان".



