أمانة بغداد تعلن عن معايير جديدة لمنح إجازات البناء

2024-01-07 12:34:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن معايير جديدة لمنح إجازات البناء، وفيما حددت شرطاً رئيساً لمنح إجازات للأبنية التجارية، أوضحت إجراءاتها تجاه المخالفين.

وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد تمنح إجازات البناء والمخططات، لإنشاء الأماكن التجارية والسكنية وفق معايير الدفاع المدني والطرق المرورية، وكذلك يجب أن تكون مطابقة لشروط كتاب مجلس الوزراء الذي أوصى بأن تكون الأبنية التي ستنشأ في الفترة القادمة صديقة للبيئة وذات مساحات واسعة وتحتوي على مناطق خضراء وتكون قادرة على استيعاب الطاقة الحرارية، فضلاً عن استخدام الزجاج الاستيل والمواد العازلة وغيرها".

وأضاف، أن "كل إجازات البناء التي تصدرها أمانة بغداد من خلال دوائر الإجازات وأقسام البلديات، لا بد من استحصال موافقة الدفاع المدني التي تشدد على وجود غرف محصنة وسلم هروب ووسائل أمان كافية، فضلاً عن إلزام أصحاب الأبنية ذات الطوابق 10 و20 و40 طابقاً، بتخصيص طابق أو طابقين كأماكن لوقوف السيارات"، مؤكداً "عدم السماح بالمرحلة القادمة بمنح إجازات البناء، من دون أنفاق أو مواقف للسيارات".

وأشار إلى، أن "أمانة بغداد لم تمنح أي إجازة بناء من دون أنفاق أو مواقف للسيارات منذ تاريخ 2023-7-23"، مستدركاً بالقول: إن "هذا القرار اتخذ سابقاً، ولكن كان يسمح في بعض الأحيان بمنح الإجازات من دون تلك الشروط، بسبب وجود بعض المعوقات".

وتابع، أن "الذين حصلوا على إجازات بناء قديمة، وقاموا بالبناء ضمن معايير غير صحيحة، منها عدم وجود مواقف سيارات أو عدم وجود سلم هروب، فهؤلاء يعتبرون من المخالفين".

ولفت إلى، أن "الإجراءات التي تتخذها الأمانة بحق المخالفين، هي: التبليغ بإنذار مرتين أو ثلاث، وفرض غرامات مالية عالية تتراوح من 25 – 50 مليون دينار عراقي، وبعض المخالفات يحكم بها القضاء بالإزالة، وهي قليلة جداً، لأن المخالفات كثيرة".

وأكمل بالقول: إن "إحدى وسائل معالجة المخالفات، هي يجب أن تكون هنالك بدائل منها استئجار مواقع قريبة تستخدم كراجات أو هنالك مقترح قدم لدائرة المشاريع، وهي أن تكون الأرصفة مسطحة في الأزقة لمعالجة الاختناقات المرورية".