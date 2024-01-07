2024-01-07 12:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - روما

كشف السفير العالمي للسلام حسين غلموش، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عن زيارة قريبة له إلى بغداد، فيما اشار الى انها ستركز على التعليم والطبابة لما لهما من اثر بتحسين المعيشة للشعوب.

وقال غلموش في حوار مع "بغداد اليوم"، ان" كل شخص يستحق ويحق له بالعيش بسلام والشعب الفلسطيني طالما عانى من الظلم والويلات والتهجير ونحن نقدر للشعب العراقي مساندته للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً للقصف، لافتا الى ان اعداد الاطفال والنساء الضحايا يشكل وصمة عار على جبين الانسانية في ماساة مستمرة منذ اكثر من شهرين".

وعن العمل بالمجال الإنساني، اشار غلموش الى ان" العمل بالمجال الانساني صعب ومعقد وبالتواصل مع افراد تعمل على الارض في افريقيا والشرق الاوسط تمكنا من مساعدة العديد من العائلات ان كان في المجال الصحي وتامين الطبابة و الدواء او بمجال التعليم حيث تم تامين الدعم المادي والمعنوي للعديد من التلامذة لاكمال تعليمهم العالي حيث اننا نؤمن بان العلم هو رقي وسلاح يقضي على الجهل والفقر في كل العالم".

وبشأن حرب غزّة اكد ان" كلفة الحروب باهظة ومن المؤكد ان هناك تبعات اقتصادية سلبية على المستوى الاقليمي والدولي لهذه الحرب".

وفي صعيد منفصل قال غلموش، انه" مهما تطور العالم بكل المجالات العلمية والصناعية اذا لم يتم دعم التنمية المستدامة وقطاعي الصحة والتعليم في الدول الفقيرة فان التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن التغيير المناخي والحروب والاوبئة ستزيد من نسبة الفقراء في العالم فهناك عشرة بالمئة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون يومياً من اجل الحصول على خدمات الطبابة والتعليم والمياه والصرف الصحي".

