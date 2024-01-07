منتخب العراق الأولمبي يعسكر في الامارات

2024-01-07 12:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاحد (7 كانون الثاني 2024) أن المنتخبَ الأولمبيّ سيدخل معسكراً تدريبياً في دولةِ الإمارات العربية للفترة من 12 ولغاية 2024/1/29 .

وقال عضو الاتحاد غانم عريبي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنتخبَ سيخوضُ ثلاث مبارياتٍ وديةً مع منتخباتِ مصر والإمارات وغانا تأتي من بابِ الاستعداد الجيد لخوضِ نهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس".

وأشار الى أن "المباريات ستعطي الرؤيةَ الواضحة للملاكِ التدريبيّ بقيادة راضي شنيشل من أجل منح الفرصة للاعبين لاختيار التشكيل الأمثل للمنتخبِ لخوض غمار النهائيات".

وأضاف عريبي طبقاً للبيان أن "الاتحادَ يعمل بجدٍ بطريقةٍ منظمة تهدف إلى توفيرِ جميع مستلزمات النجاح لجميع المنتخبات، ومنها المنتخبُ الأولمبي الذي تنتظره مشاركةٌ مهمةٌ في النهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى اولمبياد باريس".



