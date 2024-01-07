شنيشل يحدد هدفه الأساس من معسكر الإمارات

2024-01-07 13:08:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجيأكد مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أن الهدف الأساس من معسكر الإمارات هو إعطاء فرصة للوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها لدعم الفريق ، لافتاً الى أن وفد المنتخب سيسافر الى الإمارات في الموعد المحدد مسبقاً وهو الثاني عشر من الشهر الحالي لإقامة المعسكر الخارجي.وقال راضي شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد : إن" المنهاج التدريبي كان يتضمن إقامة تجمع داخلي في البصرة ولكن تم إلغاؤه بسبب ضيق الوقت وقررنا الذهاب بشكل مباشر الى الإمارات لإقامة المعسكر وخوض مجموعة من المباريات التجريبية على شكل بطولة مصغرة ، إذ سنواجه منتخبات مصر وغانا والإمارات"، مبيناً أن" هذا المعسكر يأتي استعداداً للنهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبل".وأضاف شنيشل أن" ‏هذا المعسكر سيقام من دون تواجد اللاعبين المحترفين كونه خارج أيام الـ( فيفا دَي)، ولا يمكن الضغط على أي لاعب للتواجد في التجمع لذا تم استدعاء أغلب اللاعبين المحليين "، مبيناً أن" الهدف من هذا المعسكر هو توسيع قاعدة الفريق وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة لتكون داعمة للتشكيلة الأساسية التي ستخوض المنافسة الرسمية".وأوضح شنيشل أن" هذا المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين وبعده سينخرط المنتخب بمعسكر خارجي آخر خلال شهر آذار، ضمن أيام (الفيفا دَي) وسيشهد تواجد اللاعبين المحليين والمحترفين ".