نفوذ وسلطة النساء تفتك برجال كردستان.. عنف وفقر وسطوة للمرأة يرافقها "تجييش" للرأي العام

2024-01-07 13:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال في إقليم كردستان برهان علي، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، أسباب تزايد حالات العنف ضد الرجال في الإقليم.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأسباب مختلفة، ولكن الأوضاع الاقتصادية السيئة وتأخر صرف الرواتب تشكل السبب الأكبر، كون هناك ضغطًا يمارس من قبل النساء واحتياجاتهنّ المتزايدة".

وأضاف أن "القانون في الإقليم دائما بجانب المرأة ولا ينصف الرجل ولا يدافع عن حقه، كما أن العديد من المنظمات النسوية تستغل هذا الأمر".

وأشار علي إلى أن "الحالة المادية للرجل ساهمت بإضعاف الكثير منهم، وبالتالي باتوا لا يستطيعون مواجهة نسائهم ولا يستطيعون تلبية الاحتياجات".

وبين أن "هناك نساءً متنفذات أو يمتلكن المال ويسيطرنّ على الرجال ويمارسنّ العنف ضدهم، وهناك تجييش من الرأي العام الحكومي للدفاع عن المرأة في كردستان في كل الظروف".

وكان اتحاد رجال كردستان قد أكد في وقت سابق تعرض أكثر من 600 رجل للعنف الأسري خلال العام الماضي 2023، لافتا الى مقتل ثمانية آخرين بسبب مشكلات عائلية.

وقال رئيس اتحاد رجال كوردستان، برهان علي، في مؤتمر صحفي انه “في عام 2023، تم تسجيل 619 حالة عنف ضد الرجال في جميع فروع اتحاد رجال كوردستان"، لافتا الى "تسجيل انتحار 67 رجلاً، فيما قتل ثمانية آخرين على يد زوجاتهم وبمساعدة آخرين".

وأضاف علي انه "للأسف تم طرد 49 رجلاً مسناً من منازلهم، وتم تسجيل 51 حالة خيانة زوجية، و9 حالات الاستيلاء على الرواتب، و216 حالة إخفاء أطفال عن الآباء، و11 حالة مصادرة أموال وممتلكات".