اللواء رسول يعلن قتل آمر قاطع الوقف بداعش الإرهابي في ديالى

2024-01-07 13:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، قتل ما يسمى آمر قاطع الوقف بعصابات داعش الإرهابي في ديالى.

وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بحسب توجيهات القائد العام للقوات مسلحة، خلال اجتماع مجلس الأمن الوزاري بمتابعة مرتكبي جريمة محافظة ديالى التي تحاول عصابات داعش الإرهابي زعزة الأمن وخلق الفتنة في محافظة ديالى، وخلال العمل المكثف لأبطال القوات المسلحة ومن خلال معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني وبعد التنسيق مع قيادة العمليات مشتركة من خلال خلية الاستخدام، دكت طائرات F16 ليلة أمس اوكاراً مهمة في قرية القبة بديالى، بعد أن شاركت في استعراض الجيش المهيب".

وتابع أن "قوة أمنية خرجت صباح اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على أربع جثث لعناصر عصابة داعش إرهابية وأسلحة ومعدات مدمرة"، موضحا أنه "بحسب المعلومات الأولية فإن من بين الهالكين ما يسمى عسكري قاطع الوقف المجرم مجيد معيوف والذي يعتبر من أبرز قيادات داعش الإرهابي في قاطع الوقف".

وأكد أن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك من قبل أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية كان له أثر كبير في لجم عناصر داعش الإرهابية"، لافتا إلى أن "رسالتنا بحسب ما وجه به القائد العام للقوات مسلحة، أنه لن يكون هناك مكان آمن لهؤلاء العناصر الإرهابية على أرض العراق".