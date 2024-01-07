ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 89% في مزاد العملة العراقي

2024-01-07 13:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 188 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 253 الفا 270 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وللبيع بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 188 مليونا و893 الفا و270 دولارا، مرتفعة بنسبة 89% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليونا و 360 الفا دولارا .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 69 شركة.