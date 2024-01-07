2024-01-07 13:46:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، بإعلان حالة الاستنفار القصوى في منطقة جسر الزركة شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" كل التشكيلات الأمنية المنتشرة في قاطع جسر الزركة شرق صلاح الدين دخلت حالة الاستنفار القصوى بعد تعرض نقطة مرابطة متقدمة لاحد افواج الحشد الشعبي الى هجوم داعشي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس السبت، ما اسفر عن استشهاد واصابة 5 مقاتلين في اول تعرض من نوعه منذ 7 اشهر".

واضاف، ان" قوات أمنية مشتركة بدات عملية توغل في 3 اتجاهات لتعقب خلايا داعش المتورطة بالهجوم، لافتا الى ان هناك اسناد جوي لبعض المحاور لرصد الاهداف عن بعد".

واشار المصدر الى، ان" عودة الهجمات تدلل على وجود خلايا داعشي متخفية في مضافات سرية قريبة من جسر الزركة مايستدعي جهودًا لكشفها وانهاء تاثيرها".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم امس السبت، استشهاد مقاتلين في اللواء 22 بالحشد الشعبي متأثرين بجراحهما خلال التصدي لتعرض إرهابي شرق صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مقاتلين اثنين في الفوج الثاني باللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة استشهدا متأثرين بجراحهما بعد إصاباتهما خلال التصدي لتعرض داعشي ارهابي شرق صلاح الدين."

وكانت مجموعة من فلول داعش الارهابي هاجمت إحدى نقاط الفوج بمنطقة الزركة شرق محافظة صلاح الدين قبل أن تتصدى لهم القوة وتجبرهم على الفرار، وأسفرت العملية عن استشهاد مقاتلين وإصابة 3 آخرين بجروح.