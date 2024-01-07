التجارة: نتطلع لعقد شراكات بين القطاع الخاص العراقي والدولي خلال معرض بغداد

2024-01-07 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن الدورة الـ 47 لمعرض بغداد الدولي ستختلف عن سابقاتها، وفيما أعربت عن تطلعها إلى عقد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والدولي، أشرت مميزات الدورة المرتقبة.

وقال مدير عام دائرة القطاع الخاص في الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دورة معرض بغداد الدولي في نسخته الـ47، ستفتتح للفترة من 10 - 19 من شهر كانون الثاني الجاري"، مؤكداً أن "هذه الدورة ستختلف عن سابقاتها، من حيث مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص العراقية، وهي تمثل تحالف اتحاد صناعات الغرف التجارية والاتحادات والمنظمات الأخرى".

وأضاف حنون، أن "القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في عملية الخدمات والبناء والإعمار التي أقرتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، لذلك نتطلع لعقد شراكات حقيقية في وزارة التجارة بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الدولي، للمساهمة بشكل فعال في عملية الإعمار".

وأوضح، أن "معرض بغداد الدولي يعد نافذة اقتصادية مهمة، يطل من خلالها العراق على العالم، فضلاً عن اطلاع الشركات العالمية على العراق"، مردفاً بالقول: "نتطلع لأن يكون معرض بغداد الدولي في هذه النسخة، مختلفاً عن سابقاته، من حيث الفائدة المرجوة وعدد الدول والشركات المشاركة".

وأشار إلى، أن "عدد الشركات المحلية المشاركة في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ 47 تجاوز 600 شركة، فضلاً عن مشاركة 140 شركة سعودية، إضافة إلى مشاركة عدد من الدول".

وتابع، أن "أجنحة المعرض ستختلف بشكل كبير عن الأعوام السابقة، من حيث التصميم والديكور، إضافة إلى اختلاف المواد الموجودة ضمن أجنحة المعرض".

وأعلنت وزارة التجارة، الخميس الماضي، أن دورة معرض بغداد الدولي في نسخته الـ47 ستتضمن مشاركة 20 دولة وأكثر من 800 شركة عالمية، فيما أشارت إلى نفاد قاعات المعرض.