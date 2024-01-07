2024-01-07 13:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الأحد، نهاية شهر آذار المقبل موعداً نهائياً للتعامل النقدي في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية.

وقال مدير العام الشركة حسين طالب لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم اعتماد الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود في الربع الأول من العام الحالي".

وأضاف أن "جميع محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية ستستخدم نظام الدفع الإلكتروني في تعبئة الوقود، في الأول من شهر نيسان المقبل". وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت يوم الأربعاء 22 / 11 / 2023، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه استناداً الى توجيهات مجلس الوزراء في جلسته المرقمة 23620 لسنة 2023 والمنعقدة بتاريخ 31/10/2023 والمتعلقة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني واعتماد أنظمة الاتمتة الحديثة وانهاء التعامل النقدي وبناءً على ذلك وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع المحطات وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 ".