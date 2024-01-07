أنشيلوتي: برشلونة سينافس على كل الألقاب في الموسم الحالي

2024-01-07 14:03:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الغريم التقليدي برشلونة يقاتل على كل الألقاب في الموسم الحالي، رغم الانتقادات الموجهة له.

وقاد أنشيلوتي الميرينجي إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز (3-1) على أراندينا، مساء أمس السبت.

وقال عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ردا على سؤال حول موقف برشلونة قبل السوبر الإسباني: "أراهم بحالة جيدة، لأنهم ينافسون على جميع الألقاب".

وواصل: "لا يعجبني الحديث عن وضع المنافسين.. لكن برشلونة سينافس على كل البطولات".

وبخصوص ترشيح ريال مدريد للفوز بالسوبر، أجاب أنشيلوتي: "إنها منافسة قصيرة جدا، ونحن قريبون من الفوز بها.. لكن توجد منافسة قوية من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وأوساسونا أيضا.. نحن نستعيد لاعبينا، وواثقون من قدرتنا على التتويج".

وبشأن الظهور الرسمي الأول للاعب التركي، أردا جولر، مع الريال، قال: "ليس في أفضل حالاته البدنية.. لكنه أثبت جودته، وكان من المهم أن يلعب دورا مع الفريق".

وأردف: "يجب أن نكون صبورين معه، وقد أظهر جودته في الشوط الأول.. الأهم أنه عاد، رغم أنه يحتاج لتحسين لياقته البدنية".

وعن مهاجمه إبراهيم دياز، علق: "بالنسبة لي، أخطأ في العديد من التمريرات، لكنه كان حاسما.. في ركلة الجزاء، والهدف الثاني، والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث".

واستطرد المدرب الإيطالي: "في الشوط الأول، أخطأنا في العديد من التمريرات.. لكن في الشوط الثاني كان الأداء أفضل".

وأتم: "لاعبو أراندينا حاولوا اللعب بقدر الإمكان.. في الشوط الأول كان لديهم المزيد من الفرص، لكن خلال الشوط الثاني تراجعوا قليلا في الأداء البدني".