مفوضية الانتخابات تشارك ببطولة كاس الوزارات المقامة برعاية وزارة الشباب والرياضة

2024-01-07 14:10:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شارك فريق مفوضية الانتخابات في بطولة خماسي الصالات المغلقة لكرة القدم في مقر وزارة الشباب والرياضة. واستطاع فريق منتخب المفوضية من التغلب على منتخب وزارة السياحة والاثار بأحد عشر هدفا مقابل لا شي بعد سيطرة تامة على مجريات المباراة ليتأهل الى دور الثمانية ليلاقي فريق وزارة الشباب في المباراة القادمة. ومن الجدير بالذكر ان مفوضية

