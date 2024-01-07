بسبب المزاح.. اصابة منتسب أمني برصاصة بندقية في ديالى

2024-01-07 14:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بإصابة منتسب أمني جراء مزاح مع زميله شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبا في حماية المنشآت أصيب برصاصة بندقية بعد مزاح مع زميله تطور الى شجار وقيام الأخير بإطلاق رصاصة نحو جسد المصاب في اطراف ناحية السلام، 25 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف، أن "المنتسب المصاب نقل إلى المستشفى ويخضع للعلاج فيما اعتقلت قوات الأمن المتسبب بالحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".