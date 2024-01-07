بعد قصف بغداد.. قادة فصائل مسلحة يتخذون إجراءات احترازية

2024-01-07 14:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن إجراءات وصفت بأنها "احترازية" اتخذها قادة الفصائل المسلحة في العراق، بعد القصف الأمريكي الأخير الذي استهدف القيادي في فصيل النجباء "ابو تقوى" بالعاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قادة فصائل مسلحة اعتمدوا إجراءات احترازية بتغيير محل سكناهم بصورة دورية تحسبا من الاستهداف.

وبين المصدر، أن أغلب المقرات والمواقع العسكرية للفصائل باتت شبه خالية إلا من بعض عناصر الحرس، موضحاً أن هذا الإجراء شمل حتى الفصائل غير المشتركة بعمليات القصف.

ونفذت طائرة مسيرة أميركية، يوم الخميس الماضي، هجوماً استهدف قائد العمليات الخاصة في فصيل "النجباء" في بغداد، والذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن الهجوم، وأقر به الرئيس بايدن الذي قال إنه "دفاعاً عن النفس".

واستنكرت الحكومة العراقية والأوساط السياسية والعسكرية القصف الذي عدته انتهاكا لسيادة البلاد.

وتنفذ الفصائل العراقية المسلحة عمليات قصف تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.