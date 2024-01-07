المفوضية: لا نستطيع إجراء انتخابات برلمان كردستان في وقتها المحدد

2024-01-07 14:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نور الزيدي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عدم قدرتها على إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، فيما أشارت الى أن بطاقة الناخب تعتبر وثيقة رسمية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية وجهت كتاباً رسمياً لرئاسة إقليم كردستان، بتمديد موعد انتخابات البرلمان الكردستاني، لأنها لا تستطيع أن تقيمها في الفترة المحددة".

وأضاف، "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر يوم 21 من الشهر الجاري بشأن قانون انتخاب برلمان كردستان"، مبيناً أن "الانتخابات بحاجة إلى جوانب فنية، لذلك فإن الفترة المتبقية بين صدور قرار المحكمة يوم 21 من الشهر الجاري وموعد انتخابات كردستان المقررة في 25 شباط، وقت قليل جداً، بالتالي لا تستطيع المفوضية أن تستكمل إجراءاتها، لإجراء الانتخابات بالوقت المحدد".

وعن اعتماد بطاقة الناخب كمستمسك رسمي، أوضح، أن "بطاقة الناخب تعتبر وثيقة رسمية"، مشيراً الى أنه "في بعض دوائر الدولة يتطلب إحضارها".

ولفت إلى، أن "هناك فرقاً جوالة، ستتصل بالمواطنين أصحاب العلاقة، لاستلام بطاقاتهم المتروكة في مراكز التسجيل".

وحدد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق، يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان العراق.