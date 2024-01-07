2024-01-07 14:29:13 - المصدر: سامسونج

• تشمل الطرازات الجديدة Odyssey OLED G8 وOdyssey OLED G6 والنسخة المحدّثة من Odyssey OLED G9

سيول، كوريا، 7 يناير 2024: أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن طرح شاشات ألعاب Odyssey OLED الجديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم الذي تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك، في لاس فيغاس الأسبوع المقبل. وتُلبّي طرازات OLED الجديدة متطلبات الأداء العالي والوضوح البصري الذي يسعى ويتطلّع إليه اللاعبون في شاشاتهم، وتشمل هذه الطرازات Odyssey OLED G9 (طراز G95SD) وOdyssey OLED G8 (طراز G80SD) وOdyssey OLED G6 (طراز G60SD). وتُعتبر Odyssey OLED G9 شاشة ألعاب منحنية فائقة الاتساع مقاس 49 بوصة، وبدقة DQHD (5,120x1,440)، ونسبة أبعاد 32:9، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المحسّنة. فيما تعدّ Odyssey OLED G8 أول شاشة ألعاب OLED مسطّحة من سامسونج، مقاس 32 بوصة مع دقة 4K UHD (3,840x2,160)، ونسبة أبعاد 16:9. وتتميّز الشاشتان بمعدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 0.03 مللي ثانية (GTG) . بدورها، يبلغ مقاس شاشة Odyssey OLED G6 27 بوصة بدقة QHD (2,560x1,440)، ونسبة أبعاد 16:9 ومعدل تحديث 360 هرتز ووقت استجابة في غضون 0.03 مللي ثانية (GTG). وأكّد هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئيّة في شركة سامسونج للإلكترونيات، أنّ منصّات الألعاب باتت أكثر تنوّعاً انسجاماً مع التنوّع الحاصل في أنواع الألعاب، وقال: "ستعمل شاشات الألعاب OLED Odyssey الجديدة من سامسونج على تمكين اللاعبين من خلال توفير بيئات ألعاب محسّنة وغامرة، إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة التي تتميّز بها، والتي من شأنها أن تُسهم في تخصيص تجارب الألعاب، بما يتماشى مع توقعاتهم ورغباتهم المتطورة باستمرار."

التقنيات التي تُثري وتعزّز الفروق الدقيقة

تتميز الطرازات الثلاثة الجديدة بتقنية OLED Glare-Free التي تقلل من انعكاسات الضوء، مما يتيح تجربة مشاهدة محسنة دون الحاجة إلى أدوات إضافية، بحيث يمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب بسطوع وألوان متسقة مهما كانت بيئة الإضاءة.

ومع تقنيّة VESA DisplayHDR™ True Black 400، توفر الشاشات تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية بغض النظر عن اللعبة أو المحتوى المعروض. فيما تعزّز تكنولوجيا AMD FreeSync™ Premium الاستمتاع بألعاب HDR فائقة الانسيابيّة وبزمن استجابة أقلّ.

وتوفر الشاشات الجديدة كذلك اتصالاً شاملاً، مع منفذي HDMI 2.1 ومنفذ USB وDisplayPort 1.4. في حين سيستمتع المستخدمون أيضًا ببيئة شاشة مثاليّة من خلال التوافق مع معايير التركيب (VESA) والحامل القابل لتعديل ارتفاعه (HAS) الذي يتميز بنقاط التحكم في الإمالة والدوران والمحور .

تجارب متصلة ضمن منظومة شاملة

تُتيح Odyssey OLED G9 وOdyssey OLED G8ميزة التحكّم المتعدد، وهي ميزة جديدة توفر اتصالاً سلسًا بالأجهزة للحصول على تجربة أسهل ومحسنة للعديد من الأجهزة. وتوفّر الميّزة للمستخدمين نقل الصور و/أو النصوص بسلاسة بين شاشة سامسونج الخاصة بهم وأجهزة سامسونج الأخرى، بما في ذلك Galaxy Book أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، وذلك للحصول على آلية عمل أكثر سلاسة وكفاءة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح .

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل Odyssey OLED G9 و Odyssey OLED G8على منصّة سامسونج Smart Things. وباستخدام وظيفة المحور المدمج، يمكن للمستخدمين الاتصال بأجهزة انترنت الأشياء IoT المختلفة المتوافقة مع معيار Matter وتحالف الاتصال المنزلي (HCA) للتحكم في الجهاز .

وعند التغيير من العمل إلى اللعب، تعد شاشات Odyssey OLED G9 وOdyssey OLED G8 بمثابة مراكز ترفيه متكاملة. وهي مجهزة بمنصة Samsung Smart TV وSamsung Gaming Hub، وتوفر إمكانية الوصول إلى خدمات البث والألعاب السحابية دون تنزيلات أو قيود تخزين، أو الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم .

تصميم أنيق لإضاءة أي مساحة

وللمرة الأولى على الإطلاق؛ وفّرت سامسونج خيارات OLED المسطحة ضمن تشكيلة Odyssey، بالإضافة إلى نسبة أبعاد 16:9، وذلك لشاشتي Odyssey OLED G8 وOdyssey OLED G6. وتستفيد الطرازات الجديدة من التصميم المعدني الرفيع والفريد من نوعه لمجموعة Odyssey OLED، كما تتضمن الإضاءة الرئيسة Core Lighting+ الجديدة لتناسب إطارها النحيف. وتستخدم Core Lighting+ تقنية الإضاءة المتقدمّة ليكون المحتوى نابضاً بالحياة والحصول على تجربة ألعاب مثاليّة ومخصّصة، من خلال انبعاث الضوء المحيط من الجزء الخلفي للشاشة. ومع دائرة إضاءة أنحف أربع مرات من الطراز السابق (G95SC)، فإنه يتناسب بسلاسة مع الإطار المعدني النحيف مقاس 3.9 ملم. ويتوفّر أيضًا حامل معدني نحيف جديد يعتمد هيكل تجميع خالٍ من الأدوات، باستخدام لوحة معدنية مقاس 3 مم تُتيح الانسجام مع تصميم الشاشة وتمنح مساحة للأجهزة الأخرى.ومع الكشف عن هذه الطرازات الجديدة، عززت سامسونج تشكيلة شاشات OLED الخاصة بها، لترسّخ بذلك مكانتها الرائدة في سوق شاشات الألعاب. وتقدم ابتكارات Odyssey OLED والتطورات المستمرة لسلسلة Odyssey Neo، التي شهدت إطلاق أول شاشة ألعاب UHD مزدوجة في العالم العام الماضي مع Odyssey Neo G9 مقاس 57 بوصة؛ ميزات وأداء من شأنه أن يساعد في تشكيل مستقبل الألعاب.