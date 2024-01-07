صلاح الدين: حملة خدمية لعدد من المشاريع في قضاء الدور

2024-01-07 14:42:00 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع - فليح العبيدي

أكد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الأحد، إطلاق حملة خدمية لعدد من المشاريع في قضاء الدور شرق المحافظة.

وقال الهلوب ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسة والفرعية بنطاق واسع بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدن والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، تم إطلاق حملة خدمية لعدد من المشاريع في قضاء الدور شرق المحافظة".

وأضاف أن "أعمال مشروع تطوير شوارع حي القادسية وسط القضاء، ستشمل تبليط و رصف الشوارع وإنارتها وتشجيرها"، مبيناً أنه "تم التوجيه برفع الأنقاض وتحويلها إلى مساحات خضراء في الاتجاه الآخر، لتكون متنفساً للأهالي وتكثيف العمل والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة لها".