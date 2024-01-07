2024-01-07 14:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد المعلمون المحتجون في السليمانية، يوم الأحد، على قرار وزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان خلال أقل من ساعتين، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم كافة دون قيد أو شرط.

وقال ممثل مجلس المعلمين المحتجين سامان برزان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "شروط تنفيذ مطالبنا وربطها بالموازنة ليست ذات مصداقية، لأن إيرادات الاقليم أعلى بكثير من مطالب المعلمين".

وأشار إلى أنه "في السنوات الأخيرة، أعطيت لنا وعوداً كثيرة، لانهاء مقاطعتنا للدوام، وتم تهميش جميع مطالبنا، ولم تنفذ الحكومة وعودها في الماضي"، مشدداً على "ضرورة تلبية حكومة إقليم كوردستان لمطالبنا كافة دون قيد أو شرط وإيجاد حل جذري".

وتابع برزان: "سنقوم بتنظيم مظاهرات حاشدة في كل المدن والبلدات يوم غد الاثنين، ولن ننهي المقاطعة حتى تنفيذ مطالبنا".

وكانت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان قد أكدت في وقت سابق من اليوم؛ انه وبعد تعديل قانون الموازنة و إرسال مستحقات الإقليم، من المقرر استئناف ترقية المعلمين والتعاقد مع المحاضرتين.