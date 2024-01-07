الإعمار تعلن تفاصيل مشروع ماء العمارة الموحد وتحدد موعد إنجازه

2024-01-07 14:48:01 - المصدر: واع

ميسان –واع- شذى السوداني

أعلنت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع ماء العمارة الموحد ، فيما أوضحت تفاصيله ، وحددت موعد دخول المشروع الخدمة الفعلية.

وذكر المشرف على المشروع عمار عادل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مشروع ماء العمارة الموحد حقق نسب إنجاز متقدمة وصلت إلى أكثر من 96% ، حيث يتواصل العمل في المشروع بوتيرة متصاعدة خاصة بعد إنجاز ربط أغلب الخطوط الناقلة بمحطات الضخ الرئيسة ومن المؤمل أن يدخل المشروع الخدمة الفعلية نهاية الشهر الحالي".

وأضاف المالكي ، أن "المشروع صمم بطاقة إنتاجية تصل إلى 16000 متر مكعب في الساعة وعلى مساحة 100 دونم" ، مشيراً إلى أن "المشروع سيغطي معظم مناطق العمارة التي تعاني من شح المياهِ الصالحة للشرب".

وأوضح أن "المشروع يحتوي على 16 حوضاً للترسيب وشبكة طرق للخطوط الناقلة بطول 37 كيلو متراً ومحطات التقوية والضخ ومواقع الخزانات الكونكريتية وبناية الدفع العالي إضافة إلى عدد كبير من الملحقات الإدارية والفنية" ،لافتاً إلى أن "المشروع دخل ضمن مشاريع البرنامج الحكومي حيث شُكلت لجنة خاصة لتسريع وتيرة الأعمال التي شارفت على الانتهاء".