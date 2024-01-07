تحت شعار (كلنا نزرع) ..وزارة البيئة تطلق حملة وطنية كبرى

2024-01-07 15:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأحد، حملة وطنية كبرى تحت شعار (كلنا نزرع)، مبينة أن هذه الحملة هي جزء من مقررات مؤتمر العراق للمناخ.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "أطلقت حملة وطنية كبرى تحت شعار (كلنا نزرع) بالتعاون مع دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة والدوائر البلدية في بغداد والمحافظات"، مبينة أن "الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة 5 ملايين شجرة".

وأضافت أن "هذه الحملة هي جزء من مقررات مؤتمر العراق للمناخ الذي عقد في البصرة التي أوصى فيها بتولي وزارة البيئة جهد توعوي مكثف وزيادة المساحات الخضراء في مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل عراق أخضر خالٍ من التصحر"، لافتة الى أنها "بادرت من خلال دائرة التوعية والإعلام البيئي الى تنفيذ هذه الحملات في المدارس والمؤسسات العامة والخاصة بتوفير منظومات الري الحديث كجزء من الاستدامة وترشيد المياه والسقي بالطرق الحديثة".

وذكرت أن "هذه الحملة ستنتشر في عموم بغداد والمحافظات وبتنسيق عالٍ بين وزارتي البيئة والزراعة /دائرة الغابات والتصحر وما بين أمانة بغداد والدوائر البلدية".