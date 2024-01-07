2024-01-07 16:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الاحد (7 كانون الثاني 2024)، أن البلاد على موعد مع أجواء شديدة البرودة خلال صباح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع فرص لحدوث صقيع.

وقال عطيه في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وتابعه "بغداد اليوم"، إن "صباح يومي الاثنين والثلاثاء ستكون هناك موجة باردة سريعة ودرجة حرارة الهواء تقترب من 4°م بينما تصل للصفر على سطح الارض"، لافتاً الى أن "وفرص الصقيع واردة" .

وأشار المتنبئ الى "شدة الموجة تتركز في مناطق من غرب البلاد وجنوب غرب وشمال شرق وتكون اكثر شدة في الاماكن الصحراوية".