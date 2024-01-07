منتسب في مرور بابل يطلق النار على نفسه

2024-01-07 16:14:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

فشل محاولة انتحار أحد منتسبي مديرية مرور بابل الموقوف عن أكثر من قضية ، عن طريق رمي نفسه بإطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف ، مما أدى الى اصابته بجروح بليغة في منطقة الرقبة .





وأوضحت قيادة شرطة بابل ، أن المتهم كان موقوفاً في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد ، وقد تم إصدار كتاب من محكمة قوى الأمن الداخلي بتسليمه إلى مديرية مرور بابل .

وأضافت أنه أثناء دخول المتهم إلى مديرية المرور برفقة مفرزة من مركز شرطة العاصمة لغرض تسليمه ، قام بسحب إحدى البنادق من المفرزة الأمنية ، وقام برمي نفسه في منطقة الرقبة محاولا الانتحار .





وأكدت أن المتهم أصيب بجروح بليغة في منطقة الرقبة ، وقد تم نقله إلى مستشفى الحلة التعليمي لتلقي العلاج .

وأشارت قيادة الشرطة أن الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث .





إعلام قيادة شرطة محافظة بابل