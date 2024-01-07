اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الامنية › منتسب في مرور بابل يطلق النار على نفسه

منتسب في مرور بابل يطلق النار على نفسه

منتسب في مرور بابل يطلق النار على نفسه
منتسب في مرور بابل يطلق النار على نفسه
2024-01-07 16:14:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

فشل محاولة انتحار أحد منتسبي مديرية مرور بابل الموقوف عن أكثر من قضية ، عن طريق رمي نفسه بإطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف ، مما أدى الى اصابته بجروح بليغة في منطقة الرقبة .


وأوضحت قيادة شرطة بابل ، أن المتهم كان موقوفاً في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد ، وقد تم إصدار كتاب من محكمة قوى الأمن الداخلي بتسليمه إلى مديرية مرور بابل .

وأضافت أنه أثناء دخول المتهم إلى مديرية المرور برفقة مفرزة من مركز شرطة العاصمة لغرض تسليمه ، قام بسحب إحدى البنادق من المفرزة الأمنية ، وقام برمي نفسه في منطقة الرقبة محاولا الانتحار .


وأكدت أن المتهم أصيب بجروح بليغة في منطقة الرقبة ، وقد تم نقله إلى مستشفى الحلة التعليمي لتلقي العلاج .

وأشارت قيادة الشرطة أن الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث .


إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

واصل المتابعة على بغداد اليوم