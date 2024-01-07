2024-01-07 16:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد (7 كانون الثاني 2024)، القبض على 13 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة ومخدرات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (24 ساعة الماضية)، تمكنت من إلقاء القبض على (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".

واضاف، انه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة (5) مسدسات وكمية من العتاد ومخازن فارغة وأدوية منتهية الصلاحية مع عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

ولفت الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الأختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".