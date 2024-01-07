بعد توقف.. تنويه وآلية جديدة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار

2024-01-07 17:06:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار، لغاية الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد، فيما كشف عن آلية جديدة لاستحصال المسافر على الدولار.

وأوضح المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الآلية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، أن "بهذا الإجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بإنسيابية، مؤكداً أهمية "إدخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".

وصباح الأحد، توقف بيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد في كافة المصارف الحكومية والاهلية، بحسب ما ذكره مصدر محلي مطلع.

ويمنح المسافر العراقي إلى دول حددها البنك المركزي مبلغاً قدره 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان.