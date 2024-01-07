أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2024-01-07 17:06:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، مساء يوم الأحد، وارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مقارنة مع افتتاحها صباحاً .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152850 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152650 دينارا مقابل 100 دولار.