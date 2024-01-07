برشلونة يقرر بيع مدافعه وبديل مغربي في الطريق

2024-01-07 17:08:06 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقر برشلونة على عرض أحد لاعبيه البارزين للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي.فوفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مجبر على بيع لاعبين مهمين، كي يتمكن من التوقيع مع عناصر جديدة، بحسب قانون اللعب المالي النظيف.وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الراحلين يجب أن يكون مدافعاً.وكان مسؤولو برشلونة يفاضلون بين الثنائي، أندرياس كريستينسن وإينيجو مارتينيز، قبل أن يستقروا على بيع الأول، لأن صفقته ستحقق مكاسب مالية أكبر.وأضافت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي للبارسا، اجتمع بالفعل مع وكيل كريستينسن لمناقشة مستقبل المدافع الدنماركي، الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.وينوي برشلونة تعويض رحيل كريستينسن باستعادة اللاعب المغربي، شادي رياض، المعار إلى ريال بيتيس.يذكر أن البلوجرانا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا الوصيف.المصدر : كورة