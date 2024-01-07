2024-01-07 17:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في محيط بستان شبه مهجور شرق بساتين قرية الكبة ضمن مايعرف بحوض الوقف 30كم شمال شرق بعقوبة، قضت ضربة جوية لطائرة اف 16 العراقية في منتصف ليلة امس السبت، على الارهابي "مجيد معيوف"، اهم قادة داعش ضمن جغرافية زراعية معقدة تمتد لاكثر من 30 الف دونم من البساتين الواسعة التي كانت ملاذا لاهم التنظيمات المتطرفة على مستوى ديالى بعد 2003.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش، من بينهم القيادي مجيد معيوف بضربة جوية في ديالى.

مصدر مطلع كشف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجيد معيوف وفق المعلومات من الجيل الثاني لداعش عمل لفترة في تنظيم القاعدة ثم اختفى ليظهر بعد حزيران 2014 كمسؤول خلية تنشط في بساتين زراعية تمتد بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة وفق المعلومات".

واضاف، ان "معيوف متورط بسلسلة من هجمات داعش في الوقف خلال السنوات الماضية وكان يكنى ابو احمد وهناك اسماء اخرى له"، لافتا الى ان "عملية نوعية جرت قبل 4 اشهر قادت الى كشف هويته وتحديد موقع نشاطه لكن تطابق معلومات بين 3 جهات امنية قادت الى تحديد موقعه مع خليته بدقة قبل استهدافها بضربة جوية".

واشار الى ان "معيوف كان مرشحا ليكون الامير العسكري ضمن مايعرف بولاية ديالى قبل مقتله"، لافتا الى ان "احد قتلى الغارة هو معاونه والباقي هم افراد حراسته وفق اخر معلومات".