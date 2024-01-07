تصريح جديد لمستشار السوداني بشأن الدفع الالكتروني

2024-01-07 17:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، ان احدى ركائز عملية الإصلاح الاقتصادي هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos).

وقال الركابي في تدوينة له على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ان "مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي إلى مراتب متقدمة"، مبيناً ان "احدى ركائز عملية الإصلاح هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos)".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي، يشير إلى وجود استجابة كبيرة من القطاع الخاص".



