2024-01-07 17:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأحد، مفاوضات وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية لحلّ مشكلة رواتب الموظفين إيجابية وتسير بشكل جيد.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي عل هامش الإعلان عن مبادرة أول منصة "سمارت سولي" في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشروع سولي الذكي، له أهمية بالغة فهو بدأ في السليمانية لذلك وينبغي استخدامه في مدن أخرى".

من جانب آخر، أشار طلباني إلى ضرورة "إيجاد حلّ جذري لمشكلة الرواتب في 2024، حتى لا تكون هناك مشكلة اسمها أزمة الرواتب بعد أن يتم إقرار تعديل قانون الموازنة، وعلى الجميع الالتزام بالتعديل".

وأضاف "وفد حكومة الإقليم موجود حالياً في بغداد ونحن متفائلون ونأمل أن يتم حل القضايا، وبحسب ما سمعته أن اجتماعاتهم تسير بشكل جيد حتى الآن".

وفيما يتعلق برواتب الأشهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أوضح طالباني "لا يجوز تضييع أي راتب وسنبذل كل الجهود في هذا الصدد، وهو حق من حقوق الموظفين".

وأكد أنه "تواصل مع المعلمين ونحن نتفهم احتجاجاتهم ومن حقهم المطالبة بحقوقهم وهو ما قررته الحكومة اليوم، ونأمل أن يتم ذلك وأن تفتح أبواب المدارس مجدداً".

ولفت إلى أن "وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد مستمر بمفاوضاته الخاص بتعديل قانون الموازنة لحلّ مشكلة الرواتب بشكل نهائي خلال عام 2024".