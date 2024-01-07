استخبارات الحشد تنجح في استدراج قيادي بحزب البعث المحظور من لبنان
2024-01-07 17:32:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
نجحت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، باستدراج قيادي ناشط في حزب البعث المحظور من دولة لبنان.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات نفذت عملية نوعية تكللت باستدراج المتهم (أ.م.ل) القيادي الناشط حاليا في حزب البعث المحظور من لبنان".
وأضافت، أنه " جرى ضبط المطلوب مع مبرزاته الجرمية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مطار بغداد الدولي".
نجحت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، باستدراج قيادي ناشط في حزب البعث المحظور من دولة لبنان.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات نفذت عملية نوعية تكللت باستدراج المتهم (أ.م.ل) القيادي الناشط حاليا في حزب البعث المحظور من لبنان".
وأضافت، أنه " جرى ضبط المطلوب مع مبرزاته الجرمية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مطار بغداد الدولي".