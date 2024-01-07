استخبارات الحشد تنجح في استدراج قيادي بحزب البعث المحظور من لبنان

2024-01-07 17:32:01 - المصدر: واع

بغداد- واعنجحت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، باستدراج قيادي ناشط في حزب البعث المحظور من دولة لبنان.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات نفذت عملية نوعية تكللت باستدراج المتهم (أ.م.ل) القيادي الناشط حاليا في حزب البعث المحظور من لبنان".وأضافت، أنه " جرى ضبط المطلوب مع مبرزاته الجرمية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مطار بغداد الدولي".