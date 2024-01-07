2024-01-07 17:48:00 - المصدر: واع

بغداد- واع -حسن الفوازكشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، عن مؤشرات إيجابية تخص وضع البلاد المائي والخزين الاستراتيجي، معربا عن تفاؤله من الموسم الحالي بالرغم من قلة الأمطار، فيما تطرق لموضوع موجات الضباب المتكررة مشيرا إلى أنها انعكست إيجابيا على واقع الزراعة.وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وجود الضباب في موسم الشتاء الحالي عبر موجات متكررة انعكس إيجابياً على واقع الزراعة حيث إنه يسمح مع ارتفاع نسبة الرطوبة بتجمع قطرات الماء فوق النباتات ما يساهم بنحو نسبي بعملية الإرواء".وأضاف، أن "مؤشرات الوضع المائي بالنسبة للخزين لهذا العام تدعو إلى التفاؤل على الرغم من قلة الأمطار".وأوضح أن "الإطلاقات المائية التي تصل إلى سد الموصل بحدود 350 م3/ثانية وما يطلق بعد انتهاء الرية الأولى بحدود 150 م3 ما وكذلك فإن الإطلاقات نحو نهر الزاب زادت بنحو 200 م3/ثانية".وتابع أن "هذه الأرقام تبشر بتراكم خزين إضافي وهذا مهم جدا لمواجهة احتياجاتنا للصيف القادم".وأكد أن "الوزارة تتبع كذلك سياسة رصينة لتأمين احتياجات المواطنين لمياه الشرب أو الاستخدامات البشرية الزراعية وتخطط بشكل سليم لمستقبل الخزين المائي في العراق".