2024-01-07 17:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح محللون اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة 20% على خلفية الصراع في الشرق الأوسط وسيطرة إيران على مضيق هرمز الحيوي.

ووفقاً لشبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، فقد تجاهل متداولو النفط إلى حد كبير الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، لكن المحللون أشاروا إلى أن المواجهة مع إيران التي تعطل مضيق هرمز قد تتسبب في قفزة في أسعار الخام.

وبحسب تصريحات رئيس أبحاث النفط لدى Goldman Sachs دان ستروفين للشبكة، فإنه في حالة حدوث اضطرابات في مضيق هرمز لمدة شهر، فإن الأسعار ستقفز 20%.

وبحسب ستروفين، فإنه من الممكن إعادة تحويل مسار الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر لكن الخام سيحاصر في حالة إغلاق المضيق، مضيفاً "أي تعطل طويل الأمد في المضيق قد يؤدي في النهاية إلى مضاعفة أسعار النفط".

وفي حين أن Goldman Sachs استبعد هذا السيناريو، يرى محلل Rapidan Energy Group بوب ماكنالي مخاطر بنسبة 30% بأن يتسع الصراع في الشرق الأوسط إلى إيران ويؤدي إلى انقطاع كبير في تدفقات النفط في منطقة الخليج.

وأضاف ماكنالي "التوترات تتصاعد والأسواق لم تسعر بالشكل الكافي لخطر العدوى، بعدما لم تؤدي الصراعات المتكررة إلى تعطل الإمدادات لفترة طويلة".

ويرى ماكنالي أن تعطل طويل الأمد في البحر الأحمر فقط قد يضيف 4 دولارات لسعر الخام.

وبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط مدتها أسبوع في محاولة لمنع الحرب في غزة من التصاعد إلى صراع أوسع.

من جانبه قال نائب رئيس S&P Global دانييل يرغين إن أسعار النفط بدأت تتأثر، وأن المخاطر الجيوسياسية بدأت تدخل إلى السوق الذي يهيمن عليه العرض والطلب.

وحتى قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كان 40% من النفط المتدفق من مضيق هرمز يمر عبر الأحمر.

من جانبها، أقرت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بأن اضطرابات البحر الأحمر قد تضيف بعض التكلفة للطاقة فيما يتعلق بالمدة والوقود المستهلك لنقل تلك الشحنات.