بلديات صلاح الدين تلخص أعمالها الحالية وأبرز التحديات

2024-01-07 18:00:03 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديلخصت مديرية البلديات في صلاح الدين، اليوم الأحد، أعمالها الحالية وأبرز التحديات التي تواجه عملها.وقال مدير بلديات صلاح الدين محمد حسن حديد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك جملة من التحديات أمام تطوير الخدمات العامة منها إيقاف تشغيل عمال الخدمات وقلة التخصيصات المواد الخاصة بالتنظيفات".وأضاف، أن "إدخال القطاع الخاص في أعمال التنظيفات بالاعتماد على واردات البلدية يتطلب زيادة تخصيصات تلك البلديات لأنها قليلة ولا تغطي الحاجة الفعلية".وتابع أن "أعمال بلديات صلاح الدين الحالية تشمل مشاريع الماء والمجاري والإكساء في المناطق السكنية والانهاءات التي تشمل الأرصفة والإنارة".