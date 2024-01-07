المركز العربي يعلن الأربعاء نتائج استطلاعه حول الحرب على غزة

2024-01-07 18:00:04 - المصدر: العربي الجديد

يعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع الرأي العام العربي حول الحرب الإسرائيلية على غزة يوم الأربعاء المقبل.

ويعد هذا الاستطلاع الأول من نوعه الذي يقف على آراء مواطنين في المنطقة العربية ومواقفهم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، ويشمل الاستطلاع، بحسب المركز، إجابات 8000 مشترك ومشتركة من 16 دولة عربية.

وتضمن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تناولت موضوعات مرتبطة بالحرب، من حيث: مدى متابعة المواطنين العرب لمجريات الحرب، وآرائهم تجاه العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وآراء المواطنين العرب بشأن مواقف القوى الدولية والأقليمية، على وجه الخصوص الموقف الأميركي، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

يدعوكم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى حضور مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج #استطلاع الرأي العام #العربي نحو الحــ..ـرب الإســ..ـرائيليـ..ـة على غــ. ـزة.



يعتبر هذا الاستطلاع الأول من نوعه الذي يقف على آراء مواطني #المنطقة_العربية تجاه هذا العـ..ـدوان. وقد تم تنفيذه… pic.twitter.com/zP3QBMW03s — المركز العربي (@ArabCenter_ar) January 7, 2024

كما يشمل الإستطلاع تقييم المواطنين العرب مواقف بعض الحكومات العربية تجاه الحرب، وما الذي يجب أن تفعله الحكومات من أجل وقفها، بالإضافة إلى آراء المواطنين تجاه الاعتراف بإسرائيل وتطبيع بلدانهم العلاقات معها.

ونُفذ هذا الاستطلاع في الفترة من 12 ديسمبر/ كانون الأول حتى 5 يناير/ كانون الثاني الجاري في 16 بلداً عربياً هي: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، اليمن، عُمان، قطر، الكويت، السعودية، العراق، الأردن، لبنان والضفة الغربية في فلسطين.

وتمثل البلدان المستطلعة آراء مواطنيها 95% من سكان المنطقة العربية وأقاليمها المختلفة، وكان حجم العينة في كل بلد من البلدان آنفة الذكر 500 مستجيب ومستجيبة، وسُحبت العينة بحسب منهجية العينة العنقودية والموزونة ذاتياً، بحيث يكون لكل فرد في كل بلد احتمالية متساوية في الظهور في العينة.