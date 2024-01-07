مستشار رئيس الوزراء: مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة

2024-01-07 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الاحد، أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة.وقال الركابي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي إلى مراتب متقدمة".واضاف: أن "احدى ركائز عملية الإصلاح هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos) ، ويشير البنك المركزي العراقي إلى وجود استجابة كبيرة من القطاع الخاص".