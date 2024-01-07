نائب يحدد 3 اسباب لانخفاض صادرات تركيا للعراق

2024-01-07 18:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، 3 اسباب لانخفاض صادرات تركيا إلى العراق خلال العام المنتهي 2023.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حجم التبادل التجاري بين انقرة وبغداد يتراوح بين 15-18 مليار دولار سنويا وهو متفاوت اي انه في صعود ونزول وفق نسب ليست كبيرة"، لافتا الى ان "تركيا وايران تشكلان جزءا كبيرا من استيرادات بغداد خاصة للمواد الغذائية والبضائع الاخرى".

واضاف، ان "حجم التبادل بين بغداد وانقرة يتأثر بثلاثة اسباب هو تأثير ارتفاع وانخفاض الدولار ومدى حاجة الاسواق للبضائع وهل هي مناسبة لها، بالاضافة الى الشركات تنقل بوصلة بضائعها وفق اي اسوق تحقق لها فائدة مالية اكبر، ناهيك عن المنافسة السعرية لذا المنتوجات".

واشار الى ان "الاحداث الجارية في المنطقة ككل مؤثرة على طرق وسلاسل الانتاج ولكن ليس بمستوى خطير لان الاحداث لاتزال ضمن نطاق الاحتواء وليس الصدام الشامل"، مبينا انه "كلما انخفض سعر صرف الدولار سيكون التعاطي اكثر مرونة من قبل التجار والشركات في الاستيراد وخفض الاسعار في الاسواق وبالتالي تكون الية الشراء اكبر".

وتابع، ان انقرة تبقى شريكا تجاريا كبير للعراق والانخفاض المحدود لايعكس وجود ستراتيجية لنقل بوصلة التجارة صوب بلد اخر بل هو نتاج نشاط اقتصادي".

وبلغت استيرادات العراق من تركيا خلال اول 11 شهرا من 2023، اكثر من 11.5 مليار دولار، منخفضة بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام 2022 والذي بلغت حينها 12.6 مليار دولار.