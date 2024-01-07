ميلان يقسو على إمبولي أمام جماهيره

2024-01-07 18:34:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خرج فريق ميلان بفوز عريض من ملعب مضيفه إمبولي (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الضيوف "الروسونيري" كل من، لاعب خط الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، والمهاجم الإيفواري شاكا تراوري، في الدقائق (11، 31 من ضربة جزاء، 88) على الترتيب.

وحقق فريق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، مقلصا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين صاحب مركز الوصافه يوفنتوس قبل مباراته أمام مضيفه ساليرنيتانا، مساء اليوم الأحد أيضا.

بينما توقف رصيد نادي إمبولي عند 13 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة ساليرنيتانا وضيفه يوفنتوس أيضا.