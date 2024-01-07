المندلاوي يدعو الصين للدخول بقوة في الساحة الاقتصادية العراقية

2024-01-07 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، الصين للدخول بقوة في الساحة الاقتصادية العراقية عبر الشركات المعروفة برصانتها وإنجازها للمشاريع.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي استقبل في مكتبه اليوم الأحد ، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي والمستشار الاقتصادي التجاري في السفارة شو تشون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبكين, وسُبُل تطويرها عبر زيادة حجم التعاون على مختلف الأصعدة، فيما أبدى المندلاوي دعم مجلس النواب الكامل لتسهيل عمل الشركات الصينية الرصينة داخل العراق".ودعا المندلاوي، بحسب البيان، جمهورية الصين إلى "الدخول بقوة في الساحة الاستثمارية والاقتصادية العراقية عبر شركاتها المعروفة برصانتها وقدرتها على إتمام مشاريعها الحيوية والاستراتيجية بامتياز وفاعلية تامة، مطالباً بالإسراع في إنجاز عمل هذه المشاريع المتفق عليها بين الجانبين ولا سيما مشروع بناء (1000) مدرسة في البلاد".