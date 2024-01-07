انفجاران في قاعدة عسكرية تركية شمالي دهوك (فيديو)

2024-01-07 18:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية لقصف ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان منها.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "الدخان تصاعد في قاعدة عسكرية تركية بجبل (مام رشا) في سلسلة جبل متين المطلة على ناحية شيلادزي شمالي دهوك، وكذلك سماع دوي انفجارين قبل ارتفاع الدخان في الموقع العسكري".

وبحسب الشهود لم تتبين طبيعة أصوات الانفجارين ما إذا كانت قصفاً مدفعياً أو استهدافاً بطائرات مسيرة.

يشار إلى أن الجيش التركي قام بإنشاء العديد من القواعد العسكرية في نقاط إستراتيجية بسلسلة جبل متين، وذلك بحجة طرد عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر اشتباكات ومعارك حيث يتصارع الأطراف المتنازعة على السيطرة على نقاط إستراتيجية في هذه المنطقة.