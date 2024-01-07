المنتخب الوطني يؤجل سفره إلى الدوحة

2024-01-07 18:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، استمرار تدريبات أسود الرافدين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتأجيل السفر إلى الدوحة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفضل كاساس إقامة تجمع قصير في ملاعب مدينة خليفة الرياضية، اعتباراً من الغد الإثنين، وإلغاء المران المسائي، على أن تتم معاودة التدريبات بشكل تصاعدي لحين موعد السفر إلى قطر، 11 من الشهر الجاري، للمشاركة فيبطولة أمم آسيا.

وغاب عن مران اليوم، قسم من اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الأمس الودية أمام كوريا الجنوبية، التي خسرها الفريق (0-1).

وحضر التدريبات عدنان درجال رئيس اتحاد الكرة، وقسمت التمرينات المنتخب إلى مجموعتين، الأولى جاءت تدريباتها استشفائية، بإشراف الجهاز البدنيّ المؤلف من خافير برنادوت ومانولو سولادو، واقتصرت تحديداً على الذين اشتركوا دقائق أكثر من بقية زملائهم في مواجهة الأمس ضد كوريا الجنوبية.

بينما كانت تدريبات المجموعة الثانية بإشراف الجهاز الفنيّ، وتضمنت جوانبَ تكتيكيةً مع تطبيق مفردات فنية.

وسبق انطلاق التدريبات محاضرة من قبل المدرب خيسوس كاساس تحدث فيها عن أهم الملاحظات التي دوّنتها مفكرته عن مواجهة الأمس.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب بالمجموعة الرابعة بكأس آسيا إلى جانب إندونيسيا واليابان وفيتنام، وسيلتقي نظيره الإندونيسي بمستهل مشواره القاري في 15 من الشهر الجاري.