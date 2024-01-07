2024-01-07 19:26:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية، حيث تم تسجيل اعلى سعر في كركوك والناصرية بأكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار، فيما كان السعر الاقل في بغداد بواقع 152 الفا و800 دينار لكل 100 دولار.





أدناه قائمة اسعار الصرف:





100$=152,800 بغداد

100$=152,900 أربيل

100$=152,850 البصرة

100$=152,950 سليمانية

100$=152,950 دهوك

100$=153,050 كركوك

100$=153,050 حلبجة

100$=152,900 موصل

100$=152,850 النجف

100$=152,900 الرمادي

100$=152,950 سماوة

100$=153,050 الناصرية

100$=152,900 كربلاء

100$=152,900 بعقوبة

100$=152,950 حلة

100$=152,950 الكوت

100$=152,900 الديوانية

100$=152,950 تكريت

100$=152,900 العمارة



