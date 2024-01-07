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قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل

قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل
قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل
2024-01-07 19:26:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية، حيث تم تسجيل اعلى سعر في كركوك والناصرية بأكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار، فيما كان السعر الاقل في بغداد بواقع 152 الفا و800 دينار لكل 100 دولار.


أدناه قائمة اسعار الصرف:


100$=152,800 بغداد

100$=152,900 أربيل 

100$=152,850 البصرة

100$=152,950 سليمانية

100$=152,950  دهوك

100$=153,050 كركوك 

100$=153,050  حلبجة 

100$=152,900  موصل

100$=152,850  النجف

100$=152,900  الرمادي

100$=152,950  سماوة

100$=153,050  الناصرية

100$=152,900  كربلاء

100$=152,900  بعقوبة

100$=152,950  حلة

100$=152,950 الكوت

100$=152,900 الديوانية

100$=152,950 تكريت

100$=152,900 العمارة


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