قائمة بآخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل
2024-01-07 19:26:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية، حيث تم تسجيل اعلى سعر في كركوك والناصرية بأكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار، فيما كان السعر الاقل في بغداد بواقع 152 الفا و800 دينار لكل 100 دولار.
أدناه قائمة اسعار الصرف:
100$=152,800 بغداد
100$=152,900 أربيل
100$=152,850 البصرة
100$=152,950 سليمانية
100$=152,950 دهوك
100$=153,050 كركوك
100$=153,050 حلبجة
100$=152,900 موصل
100$=152,850 النجف
100$=152,900 الرمادي
100$=152,950 سماوة
100$=153,050 الناصرية
100$=152,900 كربلاء
100$=152,900 بعقوبة
100$=152,950 حلة
100$=152,950 الكوت
100$=152,900 الديوانية
100$=152,950 تكريت
100$=152,900 العمارة