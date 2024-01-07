الكهرباء لاتنطفئ في العراق سوى 4 ساعات مقارنة بـ 11 ساعة العام الماضي

2024-01-07 19:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، ارتفاع حجم التجهيز الى 20 ساعة يومياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 13 ساعة يوميا.





وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الحكومية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "ساعات التجهيز ارتفعت حالياً إلى 20 ساعة قياسا بـ13 ساعة بنفس الفترة الحالية من العام الماضي، مع وجود بعض العوارض التي سرعان ما تعالج".





وأضاف، أن "احمال المنظومة لم تتأثر حاليا بشكل كبير بشحة الغاز الايراني، خاصة ان بعض محطاتنا تعمل اليوم على الوقود الوطني"، لافتا الى أن "وزارة النفط لم تتخلى عن التزاماتها ولا تزال تدعم وزارة الكهرباء".





وتابع أن "جزء من محطاتنا تعمل على الغاز الوطني من حقول عكاز وحلفاية وهنالك عمل لاستثمار الغاز بحقل المنصورية وهذا التقدم تحقق بفضل التدابير الحكومية التي أكد عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستغلال حقول الغاز الوطنية".





وأكد أن "جزءاً كبيرا من محطاتنا وخاصة في جنوب البلاد تعمل على الغاز الوطني".



