2024-01-07 20:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن توجه حكومي لتحديث بعض فقرات قانون المرور، فيما أكدت تسجيل مليونين و400 ألف مخالفة خلال شهرين عبر الكاميرات الذكية، مشيرة إلى أن نصبها تم لهدفين.وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دراسة كاملة لتحديث فقرات قانون المرور رقم 8 لسنة 2019"، مبينا أن "مسودة القانون هذه تم إعدادها ودراستها وستعرض على مجلس النواب للتصويت".وبشأن الحد من المخالفات، أكد القيسي أن "مشروع الكاميرات الذكية المستشعرة للزخم المروري التي تم نصبها في الاول من تشرين الثاني الماضي ولغاية الاول من كانون الثاني الحالي بخمسة تقاطعات مرورية سجلت خلال شهرين مليونين و400 ألف مخالفة".وتابع أن "ما تسجله هذه الكامرات رصد فقط"، موضحا ان "تشغيل هذه الكاميرات تم على محورين الأول هو التدريب التجريبي من خلال توعية المواطن كون هذه الكاميرات ذكية وترصد المخالف، أما الثاني هو لضبط وتطوير النظام المروري".